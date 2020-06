Segundo o porta-voz do Estado-Maior-General das FAC, António do Rosário Luciano, o conflito naquele território de Angola, limitado a norte, a leste e sul pela República Democrática do Congo (RD Congo) e a oeste pelo Oceano Atlântico, ultrapassou já as fronteiras e "ameaça a segurança dos países vizinhos".

A FLEC-FAC adianta, num comunicado, que os últimos confrontos entre as forças cabindesas e o exército angolano foram registados nos dias 19 e 20 de junho em Mbata-Mbengi, uma aldeia fronteiriça da RDCongo.