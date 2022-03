Antonio de Sá, comandante da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) disse à Lusa que os incidentes envolveram apoiantes da campanha de Francisco Guterres Lú-Olo, atual Presidente da República, da Fretilin e número seis no boletim de voto, e apoiantes da campanha de Berta dos Santos, atual vice-primeira-ministra, do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), número nove no boletim.

"Houve uma pequena ação de campanha dos apoiantes do candidato seis na escola católica de Baucau. Alguns deles cruzaram-se com uma caravana de apoiantes da candidata nove", disse à Lusa.

"Houve uma pequena loja estragada, mas não temos feridos a registar", explicou, referindo que a polícia está a investigar o caso para identificar os autores e que as duas campanhas já foram oficialmente contactadas.

José Belo, presidente da Comissão Nacional de Eleições (CNE) disse que a agenda da campanha acordada para hoje com todas as candidaturas previa que apenas Berta dos Santos teria ações de campanha em Baucau.

"Houve confrontos que foram registados pela CNE local e pelas autoridades policiais", referiu.

Vídeos de testemunhas enviados à Lusa mostram uma série de jovens com as cores das duas candidaturas a atirar pedras.

A primeira volta das eleições presidenciais timorenses realiza-se em 19 de março e a campanha decorre até dia 16.

