Segundo as autoridades e a imprensa locais, o fogo está a devastar a área de Los Angeles, destruindo casas e obstruindo estradas, enquanto se assiste à fuga de dezenas de milhares de pessoas.

As chamas de um incêndio que deflagrou na noite de terça-feira perto de uma reserva natural no sopé das colinas do interior, a nordeste de Los Angeles, espalharam-se tão rapidamente que os funcionários de um centro de idosos tiveram de empurrar dezenas de residentes em cadeiras de rodas e camas de hospital para um parque de estacionamento.

Os residentes esperaram ali, em roupa de cama, enquanto as brasas caíam à sua volta, até que ambulâncias, autocarros e até carrinhas de construção chegaram para os levar.

Um outro incêndio, que começou horas antes, atingiu o bairro de Pacific Palisades, uma área ao longo da costa com residências de celebridades e celebrada pela banda musical norte-americana Beach Boys no seu êxito dos anos 60, "Surfin' USA".

As estradas ficaram intransitáveis quando muitas pessoas em busca de refúgio abandonaram os seus veículos e fugiram a pé, algumas carregando malas.

O engarrafamento na Palisades Drive impediu a passagem de veículos de emergência e foi necessário recorrer a um bulldozer para empurrar os carros abandonados para o lado para abrir caminho.

Kelsey Trainor, residente em Pacific Palisades, citado pela agência noticiosa Associated Press (AP), referiu que a única estrada de entrada e saída do seu bairro estava bloqueada.

"Olhámos para o outro lado e o fogo tinha saltado de um lado da estrada para o outro. As pessoas saíam dos carros com os seus cães, bebés e sacos, choravam e gritavam", afirmou Trainor.

Um terceiro incêndio florestal começou também ao início da noite de terça-feira e rapidamente levou a evacuações em Sylmar, uma comunidade de San Fernando Valley, o bairro mais a norte de Los Angeles. As causas dos três incêndios estão a ser investigadas.

As chamas estavam a ser empurradas por ventos de Santa Ana que atingiam, nalguns locais, quase 100 quilómetros por hora, prevendo-se que os ventos aumentem de intensidade, podendo chegar aos 160 quilómetros por hora nas montanhas adjacentes.

O governador Gavin Newsom, numa publicação divulgada hoje de madrugada na rede social X, indicou que a Califórnia tinha destacado mais de 1.400 bombeiros para combater os incêndios. "As autoridades de emergência, os bombeiros e os socorristas estão a trabalhar durante a noite para fazer tudo o que for possível para proteger vidas", disse Newsom.

O tempo instável fez com que o Presidente norte-americano, Joe Biden, cancelasse os planos de viajar para o interior do condado de Riverside, onde deveria anunciar a criação de dois novos monumentos nacionais no estado, tendo permanecido em Los Angeles, onde o fumo era visível do seu hotel, e foi informado sobre os incêndios florestais.

A Agência Federal de Gestão de Emergências aprovou um subsídio para ajudar a reembolsar a Califórnia pelos custos de combate aos incêndios.

As autoridades não forneceram uma estimativa das estruturas danificadas ou destruídas no incêndio de Pacific Palisades, mas disseram que cerca de 30.000 residentes estavam sob ordens de evacuação e mais de 13.000 estruturas estavam sob ameaça. O governador Gavin Newsom visitou o local e disse que muitas casas tinham ardido.

Ao fim da tarde, as chamas tinham-se propagado à vizinha Malibu e várias pessoas estavam a ser tratadas por queimaduras e um bombeiro tinha um ferimento grave na cabeça e foi levado para um hospital, segundo o Capitão Erik Scott, dos Bombeiros de Los Angeles.

Na madrugada de hoje, o incêndio de Eaton, que começou ao fim da tarde de terça-feira, tinha queimado rapidamente quatro quilómetros quadrados, segundo os bombeiros. O incêndio de Hurst atingiu 202 hectares e o de Palisades, que começou na manhã de terça-feira, lançou uma dramática nuvem de fumo visível em Los Angeles, destruiu 11,6 quilómetros quadrados, segundo a Angeles National Forest.

