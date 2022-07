O incêndio deflagrou esta tarde, pelas 12:54, no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, e a instabilidade do vento fez com que chamas chegassem a Albergaria-a-Velha.

As chamas avançaram nos últimos minutos sobre a zona Industrial de Albergaria-a-Velha, estando a ser combatidas por 460 bombeiros, apoiados por 140 viaturas.

