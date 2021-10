Sem informação sobre a dimensão do incêndio, nem se houve a necessidade de evacuar o edifício ou se há feridos a registar, a mesma fonte disse, pelas 12:50, que os operacionais do RSB estão no local a combater o fogo, com "nove viaturas do Regimento, com 30 elementos".

O incêndio deflagrou no Hospital CUF Descobertas e o alerta ocorreu pelas 12:20, segundo o RSB, que prevê disponibilizar mais informação no local.

