O editor do semanário Canal de Moçambique, André Mulungo, disse na segunda-feira à Lusa que desconhecidos atearam fogo à redação do jornal na noite de domingo, destruindo as instalações, no centro de Maputo.

Num comunicado que divulgou hoje, o CDD considerou que o acontecimento traduz a deterioração das condições de exercício das liberdades de imprensa e de expressão em Moçambique.