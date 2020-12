A ponte "é importantíssima para o desenvolvimento da província e do país, bem como para a assistência aos deslocados, pois permite ligação a distritos como Macomia, Muidumbe, Mueda, Nangade, Mocímboa da Praia e Palma [maior parte dos quais afetados pela violência armada em Cabo Delgado]", disse o chefe de Estado, durante a inauguração da infraestrutura.

A ponte, com 250 metros de comprimento e orçada em 817 milhões de meticais (nove milhões de euros), substitui uma outra ponte que desabou na Estrada Nacional N.º 380, no fim do ano passado, em consequência do mau tempo que se abateu sobre a província de Cabo Delgado em dezembro de 2019, isolando seis distritos do norte da província.