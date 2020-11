José de Lima Massano prestava esclarecimentos aos deputados no âmbito da discussão e votação, na generalidade, da proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) 2021, aprovado com votos contra da oposição.

Segundo o governador do Banco Nacional de Angola, o país neste momento tem reservas internacionais que cobrem cerca de 11 meses de importações, salientando que o mecanismo da taxa de câmbio funcionou, protegendo a economia.