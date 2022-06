A "formação de uma depressão a norte do arquipélago" vai provocar "um agravamento do estado do tempo", indicou o IPMA, em comunicado.

As ilhas do grupo Central (Terceira, Faial, Pico, Graciosa e São Jorge) vão ser as primeiras a ser afetadas, com o aviso amarelo a vigorar entre as 06:00 e as 18:00 de sábado, devido "a precipitação por vezes forte".

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo devido a chuva forte, que pode ser acompanhada de trovoada, diz respeito ao período entre as 00:00 e as 21:00 de domingo.

