Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as duas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso amarelo devido às previsões de vento "com direção de sudoeste" no período entre as 21:00 locais (22:00 de Lisboa) de hoje e as 09:00 horas de sexta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Proteção Civil dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, entre as quais, a consolidação de telhados, portas e janelas e que sejam guardados os objetos soltos do jardim que possam ser projetados pelo vento.

"Um objeto, mesmo que leve, projetado por vento forte pode causar grandes prejuízos materiais e acidentes pessoais graves", alerta a Proteção Civil açoriana.

O Serviço Regional de Proteção Civil aconselha ainda que a população mantenha limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências.

"Caso tenha conhecimento de uma situação que possa provocar danos, alerte as autoridades competentes", refere também.

APE // MCL

Lusa/fim