A incubadora é uma iniciativa de Dilma Vieira, que vê na iniciativa uma forma de apoiar e potenciar empreendedores, dar orientação empresarial, consultoria, entre outras valências.

"Vamos apoiar jovens salenses no desenvolvimento das suas atividades", prometeu a promotora, ex-técnica da Pro-Empresa, instituto público que presta assistência técnica e financeira às empresas de todo o país.

"No Sal não temos problemas de financiamento, temos sim problemas de gerir o dinheiro", prosseguiu a mesma fonte, para justificar a criação da incubadora, que também quer ser um parceiro do Governo, da Pro-Empresa, do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), de associações empresariais e das empresas.

O objetivo, disse, é trabalhar para o empoderamento económico e redução da pobreza na ilha mais turística de Cabo Verde, que foi a que também mais sofreu com a pandemia da covid-19 e que, tal como todo o país, está a sofrer os efeitos da guerra na Ucrânia.

Mas nem isso esmoreceu a responsável, que também prometeu ajudar os empresários a saber gerir e vender os seus negócios.

"Temos pessoas com boas ideias, temos um mercado aberto e boas oportunidades, mas os jovens não têm aproveitado, ou estão dependentes do trabalho fixo", analisou Dilma Vieira, para quem é preciso estimular os jovens a se desafiarem.

A IES já conta com um pré-acordo de parceria com a incubadora de turismo do Sal, e durante a cerimónia assinou protocolos com o IEFP e com a Cabo Verde Empresas, tudo para ajudar os jovens com ideias de negócios e empresas que precisam de reestruturação.

Para o primeiro-ministro, trata-se de um "bom instrumento", um espaço da partilha e onde se pode ir crescendo, fazendo, numa ilha que, reforçou, tem muito potencial, como no turismo, ou na economia azul e digital.

"Estou convencido que os jovens do Sal irão ter um bom aproveitamento", previu o chefe do Governo, para quem a incubadora já tem um bom ponto de partida em termos de protocolos e outras estão disponíveis.

"Temos já no Sal a parte institucional e também associativa bem implantada e queremos que estes projetos, estas iniciativas apareçam cada vez mais", apelou o chefe do Governo, que na ilha do Sal tem como ponto principal da agenda a participação na quarta edição do Fórum de Investimento de Cabo Vede, que acontece na quinta e sexta-feira.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), Cabo Verde recebeu 169.068 hóspedes em 2021 e a ilha do Sal concentrou 45,1% do total das entradas e 61,3% do total de dormidas.

