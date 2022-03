Num comunicado, o IGCP precisou que as obrigações a serem leiloadas são as "OT - 2,2% - 17Out2022".

No início do ano, o IGCP estimou as necessidades de financiamento líquidas, em 2022, de 10,9 mil milhões de euros.

A entidade liderada por Cristina Casalinho revelou então que "a gestão do risco de refinanciamento implicará que as operações de financiamento a realizar evitarão a criação de excessivas concentrações temporais de amortizações, assim como a possibilidade de realização de operações de recompra de dívida, oportunamente anunciadas ao mercado".

