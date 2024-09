Numa nota publicada nas redes sociais, o Comando Territorial de Viseu da GNR informa que estão cortadas ao trânsito a Estrada Nacional (EN) 231, entre Nelas e Seia, em ambos os sentidos, assim como a EN 329, que liga Penalva do Castelo a Sátão.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que "também o IC12 em Nelas está cortado, devido aos incêndios florestais que decorrem nessas zonas".

Em alternativa, a mesma fonte indicou que "há, nalguns casos, possibilidade de ir por dentro das localidades, como acontece em Nelas", mas, no caso de Penalva do Castelo e Sátão, "só indo a Viseu".

"O ideal é todas as pessoas que não têm a obrigatoriedade de circular nestas estradas não o fazerem, de modo a não provocar nenhum congestionamento rodoviário provocando constrangimentos no combate às chamas", apelou a mesma fonte.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil, há cinco incêndios ativos, dois no concelho de Penalva do Castelo e três no de Nelas, ambos no distrito de Viseu.

Em Penalva do Castelo, há a registar, desde as 00:15, um incêndio em mato na localidade de Miuzela, que, pelas 17:00, mobilizava 112 operacionais apoiados por 36 veículos e três meios aéreos.

Ainda no concelho de Penalva do Castelo um outro incêndio, que lavra desde as 20:16 de domingo, também em mato, na localidade de Valamoso, estava a ser combatido, pela mesma hora, por 74 operacionais, apoiados por 19 veículos.

No concelho de Nelas os incêndios ocorrem em Vale de Madeiros, desde as 14:19 e mobilizando 73 operacionais e dois meios aéreos, em Folhadal, cujo alerta foi dado pelas 11:53 e está a ser combatido por 150 bombeiros, apoiados por 44 veículos e um meio aéreo, e em Senhorim, que começou pelas 11:34 e concentra 63 operacionais, apoiados por 18 veículos.

