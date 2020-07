O evento, com entrada livre, vai decorrer na Casa do Mandarim e no Largo do Lilau, em 11 e 12 de julho, entre as 10:30 e as 18:00, com "atuações de canto e dança", incluindo a "dança do leão, ópera cantonense e dança folclórica portuguesa", além de "cabines de jogos, uma exposição temática, 'workshops' e venda de produtos culturais e criativos", refere um comunicado do IC.

O objetivo das comemorações, que decorrem sob medidas de higiene, para evitar a propagação da covid-19, é "dar a conhecer, a partir de diferentes perspetivas, o património cultural da cidade e as suas ações de conservação", segundo a nota.

Além dos dois dias de festa, o IC realiza outras atividades durante o mês de julho, no âmbito do "Dia Aberto do Património Mundial", incluindo um passatempo no 'Wechat' e visitas ao Farol da Guia e à Biblioteca do Senado.

O centro histórico de Macau foi inscrito na lista do Património da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 15 de julho de 2005, tendo sido designado como o 31.º local do Património Mundial da China.

A classificação integra vários edifícios históricos construídos pelos portugueses, incluindo o edifício do Leal Senado, a Santa Casa da Misericórdia, a Igreja da Sé, as Ruínas de São Paulo ou a fortaleza da Guia.

