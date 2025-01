Este primeiro anúncio foi comunicado no domingo através de uma mensagem enviada por correio eletrónico dirigida às empresas de transportes marítimos que navegam no Mar Vermelho.

Segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press, os huthis devem emitir separadamente uma declaração militar que deve ser divulgada hoje sobre o assunto.

Mesmo assim, a tomada de posição manifestada no domingo deixou em aberto a possibilidade de novos ataques contra navios dos Estados Unidos e do Reino Unido, que lançaram ataques aéreos contra as forças huthis, sobretudo em 2024.

"Em caso de agressão, as sanções [ataques contra navios] vão ser restabelecidas contra o Estado agressor", refere a mensagem. Os ataques levados a cabo pelas forças houthi, apoiadas pelo Irão, reduziram para metade a navegação, cortando, nomeadamente, as receitas ao Egito, país que gere o Canal do Suez e que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo.

Os huthis atacaram cerca de uma centena de navios da marinha mercante com mísseis e drones desde que a guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza começou em outubro de 2023, após o ataque do Hamas contra território israelita que matou 1.200 pessoas e fez 250 reféns.

A ofensiva militar de Israel em Gaza provocou a morte a 46 mil palestinianos, segundo as autoridades sanitárias locais ligadas ao Hamas.

