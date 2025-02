'Last Take: Rust and the Story of Halyna' é realizado e produzido pela cineasta Rachel Mason ('Circus of Books') e vai estrear a 11 de março na plataforma 'online'.

Mason era amiga de Halyna e a sua esperança "era fazer filmes com ela e apoiá-la em todos os filmes que ela tinha a certeza que iria fazer", explicou a realizadora, citada pela revista especializada.

"O nosso filme pretende mantê-la no centro, ao mesmo tempo que oferece um retrato da experiência daqueles com quem passou os seus últimos 12 dias. Esperamos que, através dos seus esforços, ofereça ao mundo um retrato muito inacabado de Halyna", acrescentou.

O documentário tem como objetivo analisar o acidente que matou Halyna Hutchins em 2021, quando o protagonista e produtor do filme, o ator Alec Baldwin, disparou uma pistola durante as filmagens que não sabia que estava carregada.

O processo por homicídio negligente de Baldwin foi arquivado em julho, depois de um juiz ter decidido que os procuradores não divulgaram provas cruciais.

Por outro lado, a armeira do filme, Hannah Gutierrez-Reed, responsável por transportar a arma que matou Hutchins, foi condenada em março a 18 meses de prisão, e o realizador assistente David Halls aceitou uma acusação de contravenção num acordo judicial.

