"Nenhum presidente de junta acusado em crimes de relevância será candidato pelo PSD" nas próximas eleições autárquicas, assegurou à entrada para uma iniciativa do partido na Guarda.

Hugo Soares manifestou, contudo, confiança na seriedade e no trabalho dos autarcas sociais-democratas.

"Tenho uma confiança ilimitada na seriedade dos autarcas deste país. Eu não sou daqueles, nem o PSD é um partido daqueles que lança suspeição constante sobre os autarcas. Os autarcas deste país são verdadeiros missionários", afirmou Hugo Soares.

Em declarações aos jornalistas, à entrada para a sétima edição da Academia do Poder Local (APL) do PSD, Hugo Soares disse haver casos de suspeita, em tribunal, que devem ser julgados "de forma exemplar".

"Agora, separemos o trigo do joio, assentemos o princípio da presunção da inocência e, quando há responsabilidades políticas para tirar, o PSD habituou os portugueses a tirá-las, como eu fiz esta semana", salientou.

"O PSD continua a fazer escolhas com base em critérios muito firmes, aqueles que melhor representam as suas comunidades, fizemo-lo para a Assembleia da República, vamos fazê-lo para as candidaturas das câmaras municipais, e estamos muito confortáveis com essas escolhas e hoje mesmo damos continuidade a um trabalho que temos feito", declarou.

O secretário-geral do PSD considerou que, na operação Tutti Frutti "não há cargos de coordenação autárquica" envolvidos, já que o coordenador nacional é Pedro Alves e "os dirigentes regionais não escolhem candidatos" às eleições.

Sobre os dois deputados envolvidos na operação, Hugo Soares lembrou que um, Luís Newton, já renunciou às funções e que o outro deputado, Carlos Eduardo Reis, está no estrangeiro.

"Falei com ele ao telefone para lhe dizer que quero falar com ele, quando chegar, para lhe transmitir esta posição que ele já conhece, porque o país também já a conhece", adiantou, lembrando que, no entender do PSD, os deputados "não têm condições para continuar a exercer o mandato".

Hugo Doares afirmou ainda aos jornalistas que o PSD "vai tratar destas matérias com recato e responsabilidade" e também por isso destacou o trabalho que o partido tem vindo a fazer, como aquele que decorre este fim de semana na cidade da Guarda.

"Com sessões de formação, com sessões de consciencialização, de responsabilização dos nossos autarcas para que eles possam servir melhor as comunidades", apontou.

