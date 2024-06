De acordo com o porta-voz militar dos Houthi, Yahya Sari, numa declaração publicada nas redes sociais, os navios eram o "Elbella", um navio porta-contentores com pavilhão maltês, e o "AAL Genoa", um cargueiro com pavilhão cipriota, que não cumpriram a proibição de se dirigirem aos portos israelitas.

"A operação foi realizada com vários drones, mísseis balísticos e mísseis navais, que conseguiram impactos precisos no alvo", disse Yahya Sari, sublinhando que os insurgentes iemenitas vão continuar as suas operações até que cesse a ofensiva israelita na Faixa de Gaza.

Os Houthis, que controlam a capital iemenita, Saná, e outras zonas do norte e oeste do país desde 2015, lançaram vários ataques contra Israel e navios com algum tipo de ligação israelita na sequência da ofensiva em Gaza, ao mesmo tempo que ameaçaram atacar navios norte-americanos e britânicos em resposta aos ataques ao Iémen.

