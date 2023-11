Houthis ameaçam voltar a atacar caso trégua em Gaza não seja prolongada

Os rebeldes Houthis do Iémen, apoiados pelo Irão, ameaçaram hoje voltar a atacar e "ampliar as suas operações" por terra e por mar contra Israel, se a trégua na Faixa de Gaza, que termina na sexta-feira, não for prolongada.