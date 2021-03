"Um dia de festa, 'de portas abertas', a celebrar aquilo que nos junta", é como o Hot Clube define as comemorações do aniversário que decorrem nas suas páginas no Facebook e no Instagram.

A celebração começa às 11:00, com um direto com o músico Feodor Bivol, que dará uma aula aberta de guitarra jazz, no Facebook.

A partir das 13:00, sob o lema "O confinamento dá nisto...", atuam diferentes combos de alunos da casa e, às 17:00, o trompetista Gonçalo Marques, membro da Big Band e responsável por 'workshops' do Hot, estará em direto, também no Facebook, na iniciativa intitulada "Jazz para crianças: o exemplo da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas".

A encerrar as comemorações, será transmitido em direto um concerto com o trompetista João Moreira, o guitarrista Bruno Santos e o contrabaixista Romeu Tristão, a partir das 19:00, via Facebook.

O Hot Clube irá ainda "partilhar uma série de vídeos, nos quais os seus professores vão contar histórias vividas, e terminam tocando um tema que responda à pergunta 'Quando o Hot abrir qual é o primeiro tema que queres tocar?'"

No ar fica também a pergunta sobre o que gostariam os músicos de tocar ou cantar, assim que seja possível regressar às 'jam sessions'.

"Nestes tempos de mais uma paragem do habitual funcionamento do Hot Clube, decidimos que não é altura para lamúrias e desesperos, mas sim uma oportunidade de relembrar bons momentos, de ter saudades e ansiar por novas experiências, assim que abrirmos novamente", garante o Hot, no comunicado hoje divulgado.

Fundado em 1948, com Luiz Villas-Boas como sócio n.º 1, o Hot Clube de Portugal é o mais antigo clube de jazz da Europa, em atividade.

CP // MAG

Lusa/fim