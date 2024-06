Na semana passada a média diária de consultas era de 291.

De acordo com uma nota de imprensa do maior hospital dos Açores, estão internados nas várias unidades 178 utentes e até quinta-feira foram concedidas 1.092 altas, excetuando as 93 altas precoces concedidas em 04 de maio.

O incêndio, que deixou o hospital inoperacional, deflagrou pelas 09:40 locais (10:40 em Lisboa) e só foi declarado extinto às 16:11. Obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e continente.

Os serviços têm sido retomados progressivamente.

Ainda de acordo com os dados revelados hoje, o HDES realizou 302 cirurgias neste período, das quais 169 correspondem a cirurgias urgentes, sendo a média diária de atendimentos urgentes de 304 utentes.

A partir de segunda-feira, a atividade ambulatória de Pediatria regressa ao hospital, compreendendo consultas de Pediatria Geral, Desenvolvimento, Cardiologia com ecodoppler, Neonatologia, Doenças Hereditárias do Metabolismo, Gastrenterologia Pediátrica, Nefrologia Pediátrica, Reumatologia Pediátrica, Psicologia, Pedopsiquiatria e também a Consulta do Adolescente.

A atividade ambulatória compreende ainda consultas de Reabilitação Pediátrica, Imunoalergologia Pediátrica, Endocrinologia Pediátrica e Nutrição Pediátrica.

O Hospital de Dia de Pediatria irá, entretanto, "retomar o seu funcionamento, de acordo com o seu esquema normal, em que os agendamentos são geridos diretamente entre o serviço e os utentes".

Na segunda-feira "serão igualmente retomadas as consultas de Endocrinologia e Nutrição de acordo com o agendamento previamente definido", sendo que na mesma data será desativada a linha de apoio psicológico, devendo os utentes passar a realizar o contacto através do número geral do HDES (296203000).

Segundo informação anteriormente divulgada pelo estabelecimento, desde 03 de junho que a rede elétrica "está totalmente reestabelecida", estando "ligada à rede pública por três postos de transformação".

Trata-se de "uma situação provisória" até que o posto de transformação principal seja reconstruído, mas a solução "garante níveis de capacidade superiores aos instalados antes do incêndio".

Continuam os trabalhos de limpeza e arejamento na unidade de saúde e estão a ser testados todos os quadros elétricos internos.

O incêndio na maior unidade de saúde dos Açores está em investigação, mas terá tido origem num quadro elétrico que, segundo a administração, tinha as vistorias em dia.

O Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) já aprovou alterações ao contrato-programa com o HDES para acomodar os prejuízos, avaliados em 24 milhões de euros.

JME (APE) // ROC

Lusa/Fim