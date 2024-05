"No dia 06 de maio, em reunião extraordinária do conselho de administração, foi aberto um processo averiguações para efetivamente apurarem-se as causas da origem do incêndio", afirmou a presidente do Hospital Divino Espírito Santo (HDES), Manuela Gomes de Menezes.

O incêndio no hospital de Ponta Delgada, que deflagrou pelas 09:40 locais de sábado (10:40 em Lisboa) e só foi declarado extinto às 16:11, obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados.

