"De acordo com o nosso programa, com o que projetamos, será a partir do dia 21, quinta-feira, que este hospital começará a receber doentes", disse o ministro da Saúde, Edgar Neves.

O governante são-tomense participou numa visita às instalações que albergam 17 tendas, com "todos os apetrechos necessários para tratamentos de doentes com o novo coronavírus", segundo referiu.