Hospital de Braga volta a fechar Urgência de Ginecologia e Obstetrícia

O Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Braga estará encerrado desde as 08:00 de domingo até às 08:00 de segunda-feira, por impossibilidade de se completarem as necessárias escalas de trabalho necessárias, foi hoje anunciado.