Segundo o responsável do Gabinete de Comunicação Institucional e de Imprensa do SIC Luanda, Fenando Carvalho, o homem, um cidadão de 35 anos, foi detido no dia 07, no município do Cazenga, na posse de 900 mil dólares falsos, encontrados na sua residência.

Segundo Fernando Carvalho, que falava à imprensa, a referida quantia monetária falsa seria injetada no mercado cambial informal, principalmente nos mercados frequentados por cidadãos oeste-africanos.

"Após a apreensão dos valores foi produzido o competente auto, remetido ao Ministério Público, que manteve a prisão do referido cidadão", disse o responsável, salientando que todos os mercados informais cambiais serão alvo de trabalho de investigação do SIC.

O responsável frisou que se trata de um grupo composto por quatro elementos, mas apenas um foi detido até à presente data.

Se o ato ilícito de efetivasse, avançou Fernando de Carvalho, os implicados teriam um lucro de 27 milhões de kwanzas (36.369,2 euros), pela venda de cada 100 dólares (84 euros) ao preço de 30 mil kwanzas (40,4 euros).

De acordo com Fernando Carvalho, o suspeito não é reincidente.

NME // FPA

Lusa/Fim