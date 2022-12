"Estimando-se que as condições se mantenham, poder-se-á atingir a 31 de dezembro uma produção de 15.693 GWh" [gigawatt-hora], referiu o presidente da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), Boavida Muhambe, em comunicado.

A albufeira está a 81,5% da capacidade, permitindo minimizar "impactos das cheias e inundações no Baixo Zambeze", uma das principais bacias hidrográficas do centro de Moçambique, durante a época das chuvas, que vai até abril.

A empresa tem investimentos em curso: o Banco Africano de Desenvolvimento anunciou, no final do último mês, um empréstimo de 125 milhões de euros à HCB para apoiar o programa de modernização do sistema de produção de eletricidade.

A modernização tem como objetivo "prolongar a vida útil da central" da produção hidroelétrica por mais 25 anos.

A HCB, empresa detida maioritariamente pelo Estado moçambicano, apresenta-se como o maior produtor de energia na África Austral e abastece Moçambique, África do Sul e outros países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC).

