Numa outra declaração, o Hezbollah indicou ter acionado a artilharia contra soldados que tentavam avançar "às 04:55 [02:55 em Lisboa] em direção à zona fronteiriça de Labouneh", no sudoeste do país.

Por seu lado, o exército israelita disse ter intercetado "dois projéteis" vindos do Líbano, logo após as sirenes de alerta terem soado em várias localidades a sul de Haifa e no norte de Israel.

Entretanto, na Faixa de Gaza, pelo menos 16 pessoas morreram esta madrugada, incluindo uma família de nove pessoas, em ataques israelitas no norte e centro do enclave palestinianos.

Quatro pessoas morreram,na sequência de um ataque aéreo no campo de Al Bureij (centro), área para a qual as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) emitiram uma ordem de retirada há quatro dias.

As incursões israelitas continuaram nas imediações do Hospital Kamal Adwan, no norte da Faixa de Gaza, depois das IDF terem dado aos dirigentes do hospital 24 horas para retirar doentes e pessoal médico.

Fontes locais referiram ainda a presença de dezenas de corpos espalhados pelas ruas do campo de Jabalia (norte), no meio de uma escalada de bombardeamentos de artilharia e de uma incursão de tanques que mantém a cidade cercada.

VQ // EJ

Lusa/Fim