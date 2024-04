Em comunicado, o Hezbollah assumiu a responsabilidade pelo bombardeamento do quartel-general de comando da 3.ª Brigada de Infantaria da 91.ª Divisão na base de Ain Zeitim, com dezenas de foguetes Katyusha.

O movimento libanês, aliado do Irão, alegou que os bombardeamentos ocorreram "em resposta aos ataques do inimigo israelita a aldeias e casas de civis no sul, sendo os mais recentes em Srifa, al-Adissa e Rab el-Thalatine".

Estas aldeias no sul do Líbano foram hoje submetidas a ataques israelitas, informou a agência oficial libanesa (Ani).

O Exército israelita, por sua vez, indicou que foram identificados cerca de 35 disparos provenientes do Líbano em direção à região de Ein Zeitim, no norte de Israel.

A fronteira entre o Líbano e Israel tem sido palco de trocas de disparos quase diárias desde o início da guerra entre as forças israelitas e o grupo islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, há mais de seis meses.

Durante cerca de uma semana, o movimento xiita, aliado do Hamas, intensificou os seus ataques contra instalações militares israelitas num contexto de tensões entre Telavive e Teerão.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 07 de outubro, na Faixa de Gaza, pelo menos 376 pessoas foram mortas no Líbano, incluindo 250 membros do Hezbollah e pelo menos 70 civis, segundo uma contagem estabelecida pela agência France Presse com base em dados do grupo xiita e declarações e fontes oficiais libanesas.

Israel, por sua vez, contabilizou a morte de dez soldados e de oito civis.

