"Como é hábito, os nossos espectadores já se habituaram a contar, por parte do Teatro Micaelense, com uma programação diversificada, com uma forte aposta nos nossos artistas regionais, nacionais e até internacionais", afirmou o diretor de produção, Filipe Branco, na apresentação da programação da instituição para os últimos quatro meses do ano.

A nova temporada artística começa com espetáculos do Festival Internacional dos Açores, a realizar na sexta-feira, no sábado e no domingo.

Na sexta-feira, pelas 21:30 locais (22:30 em Lisboa), o humorista Herman José sobe ao palco com o espetáculo "Da clave de sol à clave de lol", com o qual festeja os seus 50 anos de carreira.

"Eu, apesar de ter este ar de jovem, vou fazer 50 anos de carreira, o que é absolutamente assustador", referiu Herman José, que esteve presente na apresentação da programação do Teatro Micaelense.

Sobre o espetáculo de sexta-feira, o humorista adiantou que irá fazer "um bocadinho o paralelismo que há entre a música e o humor": "Já que se trata de um festival musical, o humor e os tempos humorísticos, têm também muito a ver com a música".

Ainda no âmbito do mesmo festival, no sábado, (21:30 locais, 22:30 em Lisboa), haverá um espetáculo de Luanda Cozetti ("Que amor não me engana") e, no domingo, pela mesma hora, outro com Maria João, intitulado "Songs for Shakespeare".

Ainda na música, realce para o concerto "Açores, terra de mar e de fogo" (03 dezembro), pela Banda Harmonia Mosteirense & Dulce Pontes, para "Uma herança Clássica" (09 setembro), pela Sinfonietta de Ponta Delgada e para o concerto da Banda Fundação Brasileira "Mosteiros -- Uma porta para o mar" (14 outubro).

No âmbito das celebrações do centenário de Natália Correia, o teatro de Ponta Delgada acolhe a exibição dos filmes "Mátria", de Catarina Gonçalves (13 setembro) e "A Mulher que Morreu de Pé", de Rosa Coutinho Cabral (24 novembro).

Na dança, em setembro, a programação do Teatro Micaelense inclui o espetáculo "Discurso em Curso", uma criação de Catarina Medeiros para a Associação de Paralisia Cerebral de São Miguel (22) e "Volta", um projeto de Maria João Gouveia que reúne em palco sete artistas profissionais e 15 idosos (23).

Da agenda fazem ainda parte, entre outros, uma oficina de teatro físico e memória sensorial (18-23 de setembro), um concerto do II Festival Internacional Clarinando (01 outubro), o festival de humor Palcomédia V (11 novembro), um espetáculo do Festival das Artes e Ofícios do Espetáculo (30 novembro) e o regresso de "Clássicos de Natal" (10 dezembro).

A presidente do conselho de administração da instituição, Maria José Duarte, considerou que a programação para o último quadrimestre de 2023 enquadra-se na preocupação de "apresentar aos seus diversos públicos uma programação com qualidade, diversificada, e que vai ao encontro do interesse e gosto destes públicos".

