Numa curta declaração, o Hamas avisou que o prazo terminaria às 18:00 locais (16:00 em Lisboa) para que Israel, que ainda não se pronunciou, retire os soldados que se encontram na Esplanada das Mesquitas, palco de violentos confrontos nos últimos dias entre palestinianos e polícias israelitas, e também do Bairro de Seikh Jarrah, ambas em Jerusalém Oriental.

Além de uma escalada militar, o Hamas ameaçou também com a realização de greves caso as autoridades israelitas se recusem a retirar as suas forças.

