Apesar de a universidade confinar com zonas húmidas, habitat natural dos sapos, não se tratava do animal anfíbio do mesmo nome, mas era o maior apontador e site de informação em língua portuguesa da Internet que conhecia a luz do dia, a partir de uma brincadeira estudantil e que, faz na sexta-feira 25 anos, nasceu com uns anos de avanço em relação, por exemplo, ao Google.

Fundado em 1995, O SAPO, portal e fornecedor de produtos e serviços para internet em Língua Portuguesa, ultrapassou já um milhão de visualizações diárias e "procriou", alargando-se a Angola, Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste, em sapos descendentes, uns mais larvares, outros mais adultos.