Num 'briefing' à imprensa, o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, informou que esta nomeação é uma "componente-chave da agenda de ação do secretário-geral sobre deslocamentos internos", pretendendo "mobilizar a ação coletiva e promover soluções para milhões de pessoas que hoje se encontram deslocadas dentro dos seus próprios países".

Para isso, o conselheiro especial "assegurará uma forte ênfase no desenvolvimento sustentável", disse Dujarric.

De acordo com as Nações Unidas, Robert Andrew Piper tem mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento internacional, resposta humanitária e construção da paz na ONU.

O australiano é atualmente o secretário-geral adjunto e o chefe do escritório de Coordenação de Desenvolvimento da ONU no escritório do Secretário-Geral.

MYMM // PDF

Lusa/Fim