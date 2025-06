De acordo com uma curta nota divulgada pelas Nações Unidas após a audiência realizada hoje no Vaticano, António Guterres e Leão XIV "discutiram as áreas de colaboração atuais e futuras entre a Santa Sé e as Nações Unidas nos seus esforços conjuntos para construir um mundo pacífico, justo e sustentável".

"Sua Santidade e o secretário-geral trocaram pontos de vista sobre questões de paz e segurança, bem como sobre outras prioridades globais, incluindo o desenvolvimento sustentável, a ação climática e a inteligência artificial, e sobre as formas de desenvolver o longo legado de cooperação entre as Nações Unidas e a Santa Sé", conclui a nota divulgada no 'site' da ONU.

Também o Vaticano emitiu uma curta nota a dar conta da audiência, apontando que, depois do encontro com o Papa, António Guterres também manteve uma reunião com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que lhe expressou "o apoio da Santa Sé ao empenho das Nações Unidas a favor da paz no mundo".

"Em seguida, falou-se de alguns processos em curso e das próximas cimeiras organizadas pela ONU, bem como das dificuldades que a organização enfrenta para fazer face a algumas crises em curso no mundo. Durante a conversa, foram também discutidas situações específicas de conflito e instabilidade", conclui a nota do Vaticano.

A ONU enfrenta graves restrições orçamentais dado ter sido severamente afetada por cortes de financiamento do seu maior doador, os Estados Unidos, após a tomada de posse de Donald Trump como Presidente, em janeiro passado.

