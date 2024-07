Guterres "condena de forma inequívoca este ato de violência política", afirmou, em comunicado, o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas Stéphane Dujarric.

Além disso, envia a Trump "votos de rápidas melhoras", continuou o porta-voz.

Donald Trump, ex-Presidente e candidato republicano às presidenciais dos Estados Unidos, ficou ferido na orelha direita após um tiroteio num comício em Butler, no estado norte-americano da Pensilvânia.

Depois de se ouvirem tiros, agentes dos serviços secretos retiraram o ex-Presidente do palco onde decorria o último comício de Trump antes da convenção republicana, na qual será oficialmente nomeado candidato às eleições de novembro.

O atirador, que foi abatido por agentes dos serviços secretos, encontrava-se num telhado fora do perímetro do comício, informaram as autoridades de Butler.

A polícia federal norte-americana (FBI) confirmou no sábado que o ex-Presidente Donald Trump foi alvo de uma "tentativa de assassínio" durante o comício.

"Esta noite [sábado], testemunhámos aquilo a que chamamos uma tentativa de assassínio contra o nosso antigo Presidente Donald Trump", disse o responsável do FBI em Pittsburg, Kevin Rojek, em conferência de imprensa.

