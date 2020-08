Face a "uma redução significativa do número de casos positivos registados diariamente no país, decreta-se a segunda fase do relaxamento do estado de emergência sanitária", de acordo com o decreto lido, na quarta-feira à noite, na televisão estatal.

A Guiné Equatorial, país produtor de petróleo na África Central com uma população de menos de dois milhões de habitantes, registou oficialmente 4.821 casos positivos de novo coronavírus, 2.182 curados e 83 mortes, de acordo com uma última avaliação tornada pública há uma semana.

Além da reabertura de locais de culto, são novamente permitidas competições desportivas e eventos culturais.

Casinos, bares e parques públicos poderão voltar a receber pessoas em conformidade com as medidas sanitárias recomendadas.

As duas principais cidades do país, Malabo, na ilha, e Bata, no continente, que são as principais fontes de contaminação, continuam isoladas do resto do país.

No entanto, as ligações aéreas entre estas duas metrópoles foram retomadas.

Os voos internacionais já tinham sido retomados a 15 de junho, sendo os passageiros autorizados a entrar no país mediante a apresentação de um teste covid-19 negativo feito 48 horas antes da chegada.

A partir de hoje será possível realizar este teste à chegada ao aeroporto mediante o pagamento de 50.000 francos CFA (76 euros) para os nacionais e 110.000 francos CFA (168 euros) para os estrangeiros.

Muitos países africanos começaram a desconfinar enquanto são duramente atingidos pela crise económica global causada pela pandemia.

O continente africano é um dos menos afetados pela covid-19(com quase um milhão de casos, incluindo 21.600 mortes) mas a pandemia está a acelerar e o pico ainda não foi atingido, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 708 mil mortos e infetou mais de 18,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

