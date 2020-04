"É isto que acreditamos que será realmente o futuro para a nossa indústria de gás e petróleo, a refinação e o 'downstream' [refinação e distribuição de produtos petrolíferos] é fundamental porque pode criar muitos projetos e já está na altura de sermos nós a processos os recursos do país dentro do país", disse o governante durante uma sessão virtual sobre o setor no país.

Na sessão, organizada pela Câmara de Energia Africana, Gabriel Lima reconheceu as dificuldades que a indústria e os produtores de petróleo enfrentam num contexto de preços baixos e da pandemia da covid-19, mas contrapôs que as dificuldades podem ser transformadas em oportunidades.