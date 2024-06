"É uma expressão clara da diplomacia hostil que o Partido Popular espanhol tem vindo a desenvolver em relação à Guiné Equatorial, dentro ou fora do Governo de Espanha, e um estímulo à continuidade e ao reforço da ingerência nos assuntos internos do nosso país por parte dos órgãos do Estado espanhol", afirmou no domingo, em comunicado, o gabinete de Informação e Comunicação Diplomática da Guiné Equatorial.

"A existência da oposição não requer qualquer ação estrangeira para procurar visibilidade, como sugere o Partido Popular espanhol", acrescentou.

O gabinete acusou ainda o PP de tentar apoiar "fugitivos da justiça equato-guineense condenados pelo envolvimento direto em crimes graves de rebelião, terrorismo ou o seu financiamento, com o objetivo de desestabilizar a Guiné Equatorial através de meios anticonstitucionais".

Além disso, o comunicado garante que o golpe de Estado falhado de 2004 "foi organizado em Espanha com o apoio e o financiamento, entre outros, do Governo espanhol presidido na altura por José María Aznar, simultaneamente presidente do Partido Popular".

A Guiné Equatorial é considerada pelas organizações de defesa dos direitos humanos um dos países mais corruptos e repressivos do mundo, de acordo com a agência de notícias EFE.

Teodoro Obiang, de 81 anos, governa o país com mão de ferro desde 1979, altura em que derrubou o tio Francisco Macías num golpe de Estado, sendo o Presidente há mais tempo no poder no mundo.

A Audiência Nacional de Espanha, tribunal com jurisdição em todo o território espanhol, apoia a continuação dos processos pendentes na investigação de um filho do Presidente da Guiné Equatorial e de dois membros do Governo pelo alegado sequestro e tortura de quatro opositores em novembro de 2019.

