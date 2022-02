Segundo os dados, referentes à semana entre 21 e 27 de fevereiro, foram registados mais 59 casos de covi-19 para um total acumulado de 8.004 e mais uma vítima mortal para um total de 167 mortos registados desde o início da pandemia.

O país regista 853 casos ativos e mantém uma taxa de positividade de 6,4%.

"Continuamos a assistir a um declínio do número de casos, mas ainda falta uma maior redução para falar do fim da quarta vaga", salientou Plácido Cardoso, secretário do Alto Comissariado para a Covid-19.

Em relação à vacinação, o Alto Comissariado manteve os dados divulgados a semana passada.

As autoridades sanitárias referem que 49% da população alvo está completamente vacinada e que 75% tem pelo menos uma dose da vacina.

A Guiné-Bissau pretende vacinar 683.921 pessoas, ou seja, 70% da população com idade igual ou superior a 18 anos.

A covid-19 provocou pelo menos 5.925.534 de mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

