De acordo com o boletim epidemiológico da evolução da pandemia na Guiné-Bissau, a taxa de positividade no país é atualmente na ordem de 11%.

O país conta atualmente com 813 casos ativos da covid-19 e nas últimas 24 horas registou 26 pessoas consideradas recuperadas da doença.

Nos documentos que contem o boletim epidemiológico diário, o Alto Comissariado contra a covid-19, dirigido pela médica Magda Robalo, exorta os guineenses a cumprirem com as medidas de prevenção e ainda alerta sobre o facto de a contenção da propagação do vírus ser um imperativo do país.

A covid-19 provocou pelo menos 4.574.225 mortes em todo o mundo, entre mais de 221,13 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A Guiné-Bissau conta com 5934 casos de infeção pela covid-19 e 122 mortos desde que a pandemia foi declarada no país em março de 2020.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

