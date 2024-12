A seleção foi feita por um júri internacional com elementos da Polícia Judiciária de Portugal e Cabo Verde e do projeto das Nações Unidas de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado internacional, num concurso financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Como salientou o diretor nacional da PJ da Guiné-Bissau, Domingos Correia, na cerimónia de abertura do curso, os 90 formandos foram recrutados entre mais de 3.800 candidatos num "concurso exigente, rigoroso" e "inovador na organização".

O concurso foi supervisionado por um júri de parceiros internacionais e teve, também, um âmbito internacional, o que "permitiu que cidadãos guineenses espalhados pelo mundo pudessem candidatar-se".

Para o diretor nacional da PJ, este processo vem "mostrar que é possível aceder ao serviço público através do mérito" e representa o compromisso desta polícia "para a construção de um sistema judicial mais robusto e eficiente" na Guiné-Bissau.

Domingos Correia explicou que a PJ guineense "está a passar por um momento de reforma institucional" e que "esta formação é fundamental para a expansão para o interior do país" da polícia de investigação criminal.

O diretor alertou que a PJ enfrenta "desafios significativos" com "reduzidos recursos orçamentais e carência de sede própria", o que leva à fuga de agentes.

Domingos Correia dirigiu-se ao chefe de Estado, Umaro Sissoco Embaló, que presidiu à cerimónia de abertura deste que é o segundo curso de formação de agentes de investigação criminal, para pedir "justiça laboral e igualdade de tratamento" e que dê continuidade ao concurso para preenchimento de vagas.

O OPresidente garantiu que pode "continuar a contar com o apoio incondicional da Presidência da Republica para que seja dotada de mais recursos humanos, técnicos e financeiros".

Sissoco Embaló defendeu que a estabilidade do país "só se atinge com agentes formados" e apontou como "sérias ameaças à segurança nacional, o crime organizado e o tráfico de drogas".

O chefe de Estado destacou a corrupção que, considerou, "tornou-se um flagelo" na Guiné-Bissau e que "exige uma resposta muito firme", desafiando a PJ a "assumir plenamente as suas responsabilidades nesse combate".

O Presidente dirigiu-se aos novos agentes para realçar que a PJ "é uma poliícia específica e muito especial" e que cada um deles "é um soldado da República e não de partidos políticos".

Sissoco Embaló disse para atirarem com os cartões de militância política, considerando que "foi isso que levou à queda" das instituições guineenses.

"Cada partido que chega tem o seu diretor da PJ e isso não vai acontecer mais. Não podemos politizar todas as instituições", afirmou.

Portugal é um dos parceiros da Guiné-Bissau na formação dos agentes e o embaixador, Miguel Cruz Silvestre, referiu o empenho conjunto para tornar esta força de segurança "capaz de fazer face aos desafios".

Para o diplomata, a segurança é um fator fundamental do desenvolvimento económico, quer seja ao nível do turismo ou dos investimentos em negócios.

A coordenadora residente do sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau, Geneviève Boutin, realçou o impacto da capacitação desta polícia para a segurança e estabilidade da Guiné-Bissau.

A responsável apontou os "desafios complexos" como o tráfico de droga, crime organizado internacional, tráfico de pessoas e corrupção e como exemplo do sucesso do trabalho desta polícia "a apreensão histórica de 2,6 toneladas de droga" num avião no aeroporto de Bissau, em setembro.

