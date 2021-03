Segundo a nota, os testes foram entregues para reforçar os "meios de diagnóstico e de rastreio" para uma "melhor, maior e pronta capacidade de resposta na deteção e tratamento dos casos de infeção".

"Esta ação insere-se no quadro do compromisso assumido por Portugal no combate à pandemia covid-19 e na mitigação dos seus impactos" e corresponde à segunda fase do plano do apoio português aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste, lê-se no comunicado.

O Alto Comissariado para a Covid-19 da Guiné-Bissau recebeu também hoje 24.000 seringas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para as vacinas.

A Guiné-Bissau regista um total acumulado de 3.301 casos de covid-19 e 49 vítimas mortais.

Na sequência do aumento de casos que se tem registado desde o início do ano, o Governo guineense decidiu prolongar o estado de calamidade por mais 30 dias, até 25 de março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.570.291 mortos no mundo, resultantes de mais de 115,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.486 pessoas dos 808.405 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

