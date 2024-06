A oferta do grupo italiano é 6,7% mais alto do que a da Bondalti Ibérica, subsidiária da química portuguesa Bondalti (3,60 euros), e representa uma valorização de 10% face ao preço das ações da Ercros no final da sessão de quinta-feira da bolsa espanhola.

Em comunicado enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o regulador do mercado espanhol, a empresa italiana referiu que a oferta para a compra da totalidade das ações da Ercros avalia a química em 351,1 milhões de euros.

A Esseco acrescentou que a oferta pública, de caráter voluntário, foi aprovada pelo conselho de administração por unanimidade em 19 de junho e está condicionada à obtenção de 75% do capital e à autorização das autoridades reguladoras e da concorrência.

O Governo espanhol aprovou em 12 de junho a compra da empresa química Ercros pela Bondalti, um dos passos para a concretização da OPA.

"O Conselho de Ministros deliberou, na reunião de 11 de junho de 2024, [...] autorizar o investimento estrangeiro da oferente e do seu investidor final na empresa espanhola Ercros", lê-se numa nota enviada à CNMV.

A autorização em causa consiste num passo para que a OPA possa ser concretizada.

Em 20 de março, a CNMV aceitou a OPA sobre a Ercros, lançada pelo grupo Bondalti.

A empresa química portuguesa Bondalti lançou em 05 de março deste ano uma OPA sobre 100% das ações da Ercros, num valor que ronda os 329 milhões de euros.

A Ercros é um grupo industrial, líder em Espanha, especializado na produção e venda de produtos químicos, sendo que emprega 1.350 pessoas e tem três áreas de atividade: a divisão de cloro, a divisão de produtos químicos e a divisão farmacêutica.

Em 2023, a Ercros faturou cerca de 750 milhões de euros e teve um lucro de 27,5 milhões de euros.

A Bondalti garantiu que manterá os postos de trabalho da Ercros, a sede da empresa em Barcelona e a presença nas regiões autónomas em que opera - Catalunha, Comunidade Valenciana, Aragão e Madrid.

A OPA está condicionada "à aceitação de mais de 75% do capital e à obtenção de todas as aprovações regulamentares e governamentais relevantes", segundo a Bondalti.

A Bondalti, que faz parte do Grupo José de Mello, está em Espanha há mais de 20 anos, onde emprega mais de 200 pessoas.

Atualmente, tem duas unidades produtivas em Espanha, em Torrelavega (Cantábria) e em Alfaro (La Rioja), bem como um centro logístico em Vigo, além de quatro escritórios em Barcelona, Madrid, Pontevedra e Logronho.

