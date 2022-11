Grupo Estado islâmico anuncia morte do líder do movimento 'jihadista'

O grupo Estado Islâmico (EI), derrotado no Iraque e na Síria, anunciou hoje a morte do líder do movimento 'jihadista', o iraquiano Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi, especificando que foi morto "enquanto lutava contra os inimigos de Alá".