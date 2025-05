"Cinco ministros diferentes, com cinco coligações diferentes, cinco histórias políticas diferentes, mas concordamos todos com a necessidade de construir uma Europa da defesa. Todos nós temos a mesma visão, queremos construir uma Europa da defesa de uma forma concreta e, perante o maior perigo para a Europa, estamos a dar uma resposta concreta", declarou o anfitrião da reunião, o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, na conferência de imprensa realizada no final do encontro.

Crosetto acrescentou que todos os participantes têm consciência de que "cada uma das nações" do Grupo Europeu dos chamados Cinco "pesos pesados" da Europa em matéria de Defesa têm noção de que são "demasiado pequenas para enfrentar os desafios" atuais, pelo que foi possível "ultrapassar o egoísmo" e trabalhar em conjunto.

"Temos também um défice industrial a colmatar. As nossas indústrias não estavam preparadas para produzir a quantidade de armamento que é atualmente necessária para nos defender", observou, comentando que tal "não é fácil", mas garantindo que estão a ser dados passos concretos.

"Estamos a fazê-lo mês a mês. É um caminho muito importante que está a fazer com que a Europa da defesa cresça rapidamente", disse.

Relativamente à guerra na Ucrânia, e no mesmo dia em que, em Istambul (Turquia), arrancaram as primeiras conversações diretas entre russos e ucranianos desde as primeiras semanas após o início da invasão russa em 2022, o ministro italiano adiantou que foi discutido "o apoio à Ucrânia, salientando a necessidade de uma coordenação estreita, evitando duplicações para uma maior eficácia".

A seu lado, o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, comentou que o Presidente russo, Vladimir Putin, "está a mostrar que não tem qualquer interesse em acabar com a guerra", já que, depois de ter proposto, na semana passada, negociações diretas com a Ucrânia, não respondeu ao desafio do seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para se reunirem em Istambul, tendo antes enviado uma delegação considerada de "segunda linha".

"Não está minimamente interessado em acabar com esta guerra de ataque" e "não mostrou qualquer interesse em falar" com Zelensky, observou o ministro da Defesa alemão.

Nesta reunião no chamado formato E5 participaram os ministros da Defesa de Itália, Alemanha, França (Sébastien Lecornu), Polónia (Wladyslaw Kosiniak-Kamysz) e Reino Unido (John Healey), assim como o comissário europeu para a Defesa (Andrius Kubilius) e o secretário-geral adjunto da NATO (François-Marie Gougeon).

O E5 é "um formato de cooperação informal criado em resposta aos desafios geopolíticos contemporâneos para reforçar o diálogo político e militar, especialmente no contexto da segurança e defesa do continente, com especial destaque para o apoio à Ucrânia e o reforço das capacidades de defesa europeias", segundo referiram os países integrantes.

Esta foi a quarta reunião, depois daquelas celebradas em Berlim, a 25 de novembro do ano passado, em Varsóvia, a 13 de janeiro do corrente ano, e em Paris, a 12 de março.

