O ataque ocorreu no domingo. "Entraram a disparar e as pessoas fugiram", disse uma fonte local, que entretanto viajou para a sede de Muidumbe.

A fuga da população incluiu produtores locais de arroz, que decidiram abandonar os campos por medo de novos ataques.

"Camponeses também fugiram. A presença deles é horrível", explicou outra fonte da população local, desconhecendo o registo de mortes entre a comunidade.

Ainda assim, o ambiente é de receio entre a população, que fugiu para aldeias próximas.

"Fugimos por medo, tivemos que fugir, acho que querem a nossa comida", relatou uma fonte.

A comunidade de Magaia, em Muidumbe, é considerada o celeiro da produção de arroz naquele distrito de Cabo Delgado.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se a 10 e 11 de maio de 2024, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.

Só em 2024, pelo menos 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos no norte de Moçambique, um aumento de 36% face ao ano anterior, segundo estudo divulgado pelo Centro de Estudos Estratégicos de África (ACSS), uma instituição académica do Departamento de Defesa do Governo norte-americano.

