Fonte da representação local do Instituto Camões e da Embaixada de Portugal no Canadá revelaram à agência Lusa que a escritora portuguesa será uma das convidadas do certame, considerado uma referência na América do Norte, e o festival literário mais antigo do Canadá.

O Toronto International Festival of Authors (TIFA) reunirá, nesta edição, nomes internacionais da literatura como a poeta, romancista e ensaísta canadiana Margaret Atwood, autora de "The Handmaid's Tale", o norte-americano Richard Ford, autor de "Independence Day", e o escocês Ian Rankin, autor de "Uma morte Impossível".