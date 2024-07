"Confirmo a mudança", disse à Lusa fonte oficial, questionada se Ana Paula Fernandes ia ser substituída no cargo.

Ana Paula Fernandes foi nomeada para o cargo, "em comissão de serviço, pelo período de cinco anos, renovável por igual período", por despacho de 02 de junho de 2023.

O nome do novo presidente do conselho diretivo do Camões não foi avançado.

Licenciada em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, com Pós-graduação em Assuntos Europeus pelo ISEG e Mestrado em Cooperação Internacional pelo ISCTE (2001), desempenhou antes, entre outros, cargos junto da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e foi também assessora do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação (2005-2009).

Ana Paula Fernandes sucedeu no cargo a João Ribeiro de Almeida, diplomata, que terminou o seu mandato como presidente do Camões em março de 2023.

