O anúncio foi feito hoje no parlamento pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que falava no âmbito da discussão do Orçamento do Estado 2025, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.

No combate à pobreza energética será criado o programa E-Lar, de apoio aos consumidores, "centrado na eficiência energética e na aquisição de equipamentos eficientes, promovendo a eletrificação dos consumos, com ênfase nas famílias vulneráveis", disse a ministra.

Outro programa será chamado de Áreas Urbanas Sustentáveis, destinado a apoiar intervenções de eficiência energética, como o isolamento térmico de edifícios e a atuação em espaços públicos, incluindo zonas verdes.

"As medidas destinam-se a territórios urbanos com maiores vulnerabilidades sociais e riscos de pobreza energética", disse Maria da Graça Carvalho.

O deputado socialista Miguel Iglésias salientou a propósito que no ano passado Portugal foi o país da União Europeia com mais pobreza energética e perguntou qual será o esforço do Governo no combate à pobreza energética.

A responsável respondeu que cada programa deverá rondar os 50 milhões de euros, explicando que o Governo pretende continuar o programa Vale Eficiência mas que vai acabar com o outro programa, que financiava por exemplo a substituição de janelas.

Este programa era mais complexo e não será renovado quando acabar o valor atribuído, sendo substituído pelos programas anunciados, o primeiro semelhante ao Vale Eficiência e o segundo virado para os bairros, que pode ter como beneficiários por exemplo as juntas de freguesia.

