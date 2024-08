O Conselho de Ministros, reunido hoje, determinou conceder "tolerância de ponto nos dias 28 e 29 de agosto" no âmbito das celebrações do 25.º aniversário do referendo, que se assinala a 30 de agosto.

As celebrações para assinalar os 25 anos do referendo, que vão contar com a presença do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, têm início a 28 de agosto com uma cerimónia no Estádio Municipal de Díli.

No mesmo dia vão ser inauguradas uma exposição sobre a Missão das Nações Unidas em Timor-Leste (UNAMET), criada em maio de 1999 para organizar e realizar o referendo, e uma feira do livro.

No dia 29, será inaugurada uma exposição no Arquivo e Museu da Resistência Timorense dedicada às mulheres da resistência e realizado um 'talk show' com o Presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, e o secretário-geral da ONU.

O ponto alto das celebrações, a 30 de agosto, inclui uma sessão solene no parlamento e uma cerimónia pública no Estádio Municipal de Díli.

Em relação à visita do Papa Francisco, o Conselho de Ministros deliberou conceder tolerância de ponto para todos os dias da deslocação do Sumo Pontífice ao país, nomeadamente 9, 10 e 11 de setembro.

Do programa do primeiro dia de visita, constam encontros com as autoridades timorenses, membros da igreja, sociedade civil e jovens, bem como a realização de uma missa, no dia 10, em Tasi Tolu.

A visita do Papa Francisco ocorre no âmbito de um périplo que vai fazer à região e incluiu também a Indonésia, que visita entre 03 e 06 de setembro, a Papua Nova Guiné, de 06 a 09, e Singapura, de 11 a 13 de setembro.

Em Timor-Leste, 96,9% dos seus 1,3 milhões de habitantes são católicos.

MSE // ZO

Lusa/Fim