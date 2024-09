No despacho, o Governo convoca os funcionários públicos residentes em Díli, mas também os que vão estar presentes na capital timorense durante a visita do sumo pontífice ao país, que tem início na segunda-feira e termina quarta-feira.

"Os funcionários devem, especialmente, acompanhar a passagem de sua santidade Papa Francisco nas ruas de Díli no trajeto para as celebrações oficiais da visita", salienta o despacho, com data de quinta-feira.

O Governo pede também aos funcionários públicos que promovam o acompanhamento da passagem do papa pelas ruas de Díli junto da restante população e principalmente entre os jovens para que a presença de Francisco no país seja festejada de "forma entusiástica, mas organizada e ordeira".

"A participação e colaboração dos funcionários do Estado é um dever funcional e um dever patriótico", salienta o despacho.

O papa Francisco chega ao início da tarde de segunda-feira a Díli, iniciando a visita ao país com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.

Na terça-feira, Francisco visita as crianças com necessidades especiais na escola "Irmãs Alma", seguindo depois para um encontro com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e catequistas, na Catedral, onde fará um segundo discurso.

Ainda na terça-feira, realizará a missa em Tasi Tolu para milhares de fiéis timorense.

Na quarta-feira, último dia da visita, o papa vai reunir-se com a juventude no Centro de Convenções de Díli, onde está previsto um último discurso, partindo depois para o aeroporto rumo a Singapura, onde vai terminar a viagem à região, no próximo dia 13.

Francisco iniciou o seu périplo na Indonésia, onde chegou terça-feira, partindo hoje para a Papua Nova Guiné, onde vai permanecer até segunda-feira.

O Governo timorense disponibilizou 10,9 milhões de euros para organizar as atividades de preparação da visita do papa Francisco.

Esta é a segunda vez que um papa visita Timor-Leste, sendo que a primeira ocorreu em 1989 quando João Paulo II visitou o território, ainda sob ocupação indonésia.

MSE // CAD

Lusa/Fim